فيلم "طفيلى" يجذب 3 ملايين مشاهد ويحافظ على صدارته فى شباك التذاكر

حافظ فيلم "طفيلي" للمخرج بونغ جون-هو، صاحب جائزة السعفة الذهبية، على صدارته في عطلة نهاية الأسبوع.



وطبقا لبيانات مجلس السينما الكورية الإثنين، جذب الفيلم الذي بدأ عرضه في يوم 30 مايو، 2،121،602 مشاهد في الفترة من 1 إلى 2 يونيو الجاري ليتصدر شباك التذاكر. وبلغ العدد التراكمي لمشاهدي الفيلم 3،367،351 شخصا.



وكان الفيلم قد فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لهذا العام كأول فيلم كوري جنوبي.



ومن بين مشاهدي الفيلم، شكلت فئات العشرينات والثلاثينات من العمر 32% و31% على التوالي، فيما مثلت فئات الثلاثينات والخمسينات من العمر 22% و13% على التوالي.



وجاء فيلم "علاء الدين" في المركز الثاني في شباك التذاكر. وجذب الفيلم 613،899 مشاهدا خلال عطلة نهاية الأسبوع ليصل العدد التراكمي لمشاهدي الفيلم 2،150،142 شخصا.



وحقق فيلم "غودزيلا: ملك الوحوش" وفيلم "الإصابة، الشرطة، الشيطان" 143،434 مشاهدا و112،855 مشاهدا على التوالي في نفس الفترة ليحتلا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.