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الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:17 ص

سانتوس وبارانينسى يستعيدان الانتصارات فى الدورى البرازيلى

سانتوس وبارانينسى
وكالات
dostor.org/2652388

استعاد سانتوس وأتلتيكو بارانينسي نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه سييارا 1 صفر والثاني على فلوميننسي 3 صفر مساء الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة فوز بوتافوجو على فاسكو دا جاما 1 صفر وتعادل ساو باولو مع كروزيرو 1 1.

ورفع سانتوس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بالميراس وتجمد رصيد سييارا عند تسع نقاط علما بأنه مني بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين والرابعة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

ويدين سانتوس بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى لاعبه إدواردو ساشا الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 52 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ليكون الفوز الأول للفريق في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

واستغل أتلتيكو بارانينسي النقص العددي في صفوف ضيفه فلوميننسي بعد طرد اللاعب إيرتون في الدقيقة 33 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وتغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها لوتشو جونزاليس ورونيلسون باربوسا ومارسيلو سيريتو في الدقائق 21 و38 و83.

ورفع بارانينسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع حيث حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، وتجمد رصيد فلوميننسي عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

وتغلب بوتافوجو على فاسكو دا جاما بهدف نظيف سجله دييجو دي سوزا في الدقيقة 58 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وتجمد رصيد فاسكو دا جاما عند ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير.

وتعادل ساو باولو مع كروزيرو بهدف سجله ألكسندر باتو في الدقيقة 15 مقابل هدف سجله تياجو تيفيز في الدقيقة 68 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل سبع نقاط لكروزيرو.

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