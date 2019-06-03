الحكومة اليمنية ترحل 650 مهاجرا غير شرعى

رحلت الحكومة اليمنية بشكل طوعي 650 مهاجرا غير شرعي في رحلات جوية من مطار عدن الدولي، بحسب الإعلام الحكومي.



وأوضحت وكالة أنباء (سبأ)، التي تديرها الحكومة، أنه جرى ترحيل 650 مهاجرا غير شرعي عبر مطار عدن على ست رحلات جوية ضمن عملية العودة الطوعية إلى بلدانهم، دون أن تحددها.



ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل قوله: "إن من بين المهاجرين عدد من الأطفال والنساء".



وأعرب المصدر عن الأمل في أن يتم تسهيل مزيد من رحلات الطيران لتسريع نقل ما تبقى من المهاجرين غير الشرعيين، بحسب الوكالة.



والثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة عن ترحيل 124 مهاجرا غير شرعي للمرة الأولى.



وأعلنت منظمة الهجرة الدولية لأكثر من مرة عن إعادة لاجئين أفارقة من اليمن إلى بلدنهم طواعية.