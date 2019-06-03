القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
عالم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:05 ص

نائب الرئيس الصينى يزور ألمانيا ويتعهد بتعاون أوثق

نائب الرئيس الصينى
نائب الرئيس الصينى يزور ألمانيا ويتعهد بتعاون أوثق
وكالات
dostor.org/2652384

زار نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان ألمانيا من يوم الخميس إلى يوم أمس، بناء على دعوة من الحكومة الفيدرالية الألمانية.

وخلال زيارته برلين، التقى وانغ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل منفصل.

وخلال الاجتماع مع شتاينماير، قال وانغ إن الصين وألمانيا اقتصادان ودولتان رئيسيتان ولهما تأثير كبير. وتجاوزت العلاقات بين الدولتين النطاق الثنائي وحملت مسئولية على النطاق العالمي.

وأوضح وانغ أنه في الأعوام الأخيرة كانت الاتصالات رفيعة المستوى متكررة وتعمق التعاون في كل المجالات بلا توقف، مضيفا أنه يعتزم الدفع نحو تنمية جديدة للشراكة الاستراتيجية متعدد الأبعاد خلال الزيارة.

ومشيرا إلى أن العلاقات بين الصين وألمانيا تواجه في الوقت الحالي وضعا جديدا، دعا وانغ الدولتين إلى إقامة نموذج تعاون مربح للجميع من خلال تعميق التعاون، ولجلب الاستقرار إلى العالم من خلال توجيه التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، ولتعزيز قوة حماية التعددية من خلال تعزيز الحوكمة العالمية.

ومن جانبه، قال الرئيس الألماني إن الساحة الدولية الحالية تشهد تعقدا واضطرابا والتعددية الآن تحت التهديد.

وأشار إلى أن ألمانيا تقدر بشكل بالغ العلاقات مع الصين، مضيفا أن ألمانيا على استعداد لتعزيز الاتصال والتنسيق مع الصين على كل الأصعدة ومواصلة التعاون البراجماتي في الصناعة 4.0 والمجالات الأخرى.

وأضاف شتاينماير أنه يتعين على ألمانيا والصين وأوروبا والصين التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والتجارة الحرة والقواعد الدولية القائمة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ يومين

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ يومين

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 3 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 3 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ 3 أيام

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

الآن

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (تغطية خاصة)

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية فوق مطار التيفور

خبراء: البيئة الاستثمارية باتت جاذبة لأنظار العالم الآن

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

توقف نهائى كأس الجزائر لكرة السلة رجال بسبب الشغب

سانتوس وبارانينسى يستعيدان الانتصارات فى الدورى البرازيلى

أتلتيكو باراناينسي يفوز على فلومينينسي بالدوري البرازيلي

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

الرئيس نيوز

السيسي: لن أوظف أحدا.. ولن نجامل على حساب الوطن

"لحم الخنزير" يكشف محتالاً كولومبياً انتحل صفة "أمير سعودي"

مصرع 3 من أسرة مستشار بـ"هيئة قضايا الدولة" في قنا

السعودية ترد على قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس بمكانة "المسجد الأقصى"

كشكول

المالية توافق علي دعم رواتب معلمي النظام الجديد بـ 150 مليون "مستند"

كليات المنيا تٌقيم حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين

أستاذ قانون دولي: شخصية المحامي بالمسلسلات الرمضانية إهانة للمحامين

محافظ الجيزة يستبعد معلما بالمتابعة الفنية بمديرية التعليم

ننشر شروط صرف حافز الإثابة للعاملين بـ"التعليم الجديد"

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كوريا الشمالية تغزو العالم بـ"خوخ سوكشون 3" المقاوم للطقس

شاهد.. راكب يعتدي على سائق تاكسي بوحشية

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎