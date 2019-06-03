نائب الرئيس الصينى يزور ألمانيا ويتعهد بتعاون أوثق

زار نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان ألمانيا من يوم الخميس إلى يوم أمس، بناء على دعوة من الحكومة الفيدرالية الألمانية.



وخلال زيارته برلين، التقى وانغ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل منفصل.



وخلال الاجتماع مع شتاينماير، قال وانغ إن الصين وألمانيا اقتصادان ودولتان رئيسيتان ولهما تأثير كبير. وتجاوزت العلاقات بين الدولتين النطاق الثنائي وحملت مسئولية على النطاق العالمي.



وأوضح وانغ أنه في الأعوام الأخيرة كانت الاتصالات رفيعة المستوى متكررة وتعمق التعاون في كل المجالات بلا توقف، مضيفا أنه يعتزم الدفع نحو تنمية جديدة للشراكة الاستراتيجية متعدد الأبعاد خلال الزيارة.



ومشيرا إلى أن العلاقات بين الصين وألمانيا تواجه في الوقت الحالي وضعا جديدا، دعا وانغ الدولتين إلى إقامة نموذج تعاون مربح للجميع من خلال تعميق التعاون، ولجلب الاستقرار إلى العالم من خلال توجيه التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، ولتعزيز قوة حماية التعددية من خلال تعزيز الحوكمة العالمية.



ومن جانبه، قال الرئيس الألماني إن الساحة الدولية الحالية تشهد تعقدا واضطرابا والتعددية الآن تحت التهديد.



وأشار إلى أن ألمانيا تقدر بشكل بالغ العلاقات مع الصين، مضيفا أن ألمانيا على استعداد لتعزيز الاتصال والتنسيق مع الصين على كل الأصعدة ومواصلة التعاون البراجماتي في الصناعة 4.0 والمجالات الأخرى.



وأضاف شتاينماير أنه يتعين على ألمانيا والصين وأوروبا والصين التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والتجارة الحرة والقواعد الدولية القائمة.