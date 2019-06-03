صور.. زعيم كوريا الشمالية يشاهد عرضًا فنيًا لزوجات الضباط العسكريين

شاهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عرضًا، إلى جانب كبير مساعديه، كيم يونغ تشول، نظمه زوجات بعض الضباط العسكريين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية في بيونج يانج، الاثنين.



جاء تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وسط شائعات بأن كيم يونغ تشول، مدير جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم ربما تم تطهيره بعد قمة هانوي الفاشلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وقالت الوكالة إن الزعيم حضر العرض "الذي قدمته مجموعات من الهواة من زوجات ضباط وحدات من الجيش الشعبي الكوري (KPA) تم اختيارهن في الجولة السابعة من المسابقة الثانية للفئات الفنية لزوجات ضباط الجيش الشعبي الكوري".



وظهر الزعيم بصحبة زوجته ري سول جو. وكان من بين الحضور كيم يونغ تشول، وهو مسؤول كبير في حزب العمال الكوري، والعديد من كبار المسؤولين الآخرين.



وكانت هناك تكهنات سائدة بأن الزعيم كيم يجري عملية تطهير واسعة النطاق لمساعديه المشاركين في الاستعدادات لاجتماعه الثاني مع الرئيس دونالد ترامب الذي عقد في أواخر فبراير واستمر لمدة يومين من دون التوصل إلى اتفاق.



في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة جوسون إلبو، وهي صحيفة يومية كبرى في سيئول، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن كوريا الشمالية أعدمت كيم هيوك تشول، مبعوثها الخاص للولايات المتحدة، وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية.