"حصان طروادة".. الحركة المدنية تتواصل مع "البرادعى" لقيادة تكتل جديد

أثار نشر خبر في موقع عربي 21 الإخواني، حالة من الاستياء في الأوساط السياسية، وذلك لتضمن الخبر أدلة تؤكد اتصال عناصر بالحركة المدنية مع محمد البرادعي وتنصيبه لقيادة كيان جديد اسمه "الأمل".



وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف من وراء تلك المحاولات السياسية الفاشلة لأشخاص متواطئين مع جهات خارجية، هو إثارة الفتن والإسقاط السلبي على نجاح مؤسسات الدولة.



وشرحت المصادر أن تلك المساعي تمت باتفاقات مسبقة، ويسعى البرادعي وأعوانه من خلالها معاودة الظهور السياسي مرة أخرى برغم ارتكاب البرادعي جرائم سياسية "محلية ودولية".



وأضافت المصادر أن مدحت الزاهد ممثل سابق ورئيس حزب حالي، يدعم ظهور البرادعي وعودته بهدف تنفيذ مصالح مشتركة بينهما.



وأفادت المصادر بأن الزاهد نشر تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، غازل فيها البرادعي وحاول تصديره للرأي العام من جديد، ووصفه "بالكوتش، والمدرب العالمي" كتمهيد لتنفيذ اتفاقات هدفها توريط سياسيين في الانخراط معهم في تأييد البرادعي واستمرار الإساءة للدولة المصرية وتشويهها عالميا.