صور.. تكريم الإعلامى محمد فودة على هامش الدورة الرمضانية بنادى زفتى

اختتمت منذ قليل الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم، على ملعب نادي زفتي الرياضي، وجمعت المباراة النهائية نجوم كرة القدم في مدينة زفتي وأجوارها، مقسمين على فريقين الأول حمل اسم سيف لاين، والآخر حمل اسم كاچوال زهران، في سهرة رمضانية كبيرة، حضرها رموز النادي وبعض الشخصيات العامة، في لقاء أداره تحكيميًا وليد عبد العزيز الحكم الدولي، وراقبها الدولي السابق إبراهيم أبو سعيد، وانتهت بفوز سيف لاين برعاية رجل الأعمال وائل الشرقاوي الذي منح اللاعبين جهاز محمول كهدية علي الفوز بالدورة.



وشهد حفل الختام إقامة مباراة نهائي دورة الناشئين تحت ١٦ سنة، وفاز بها كمبيوتر الحاوي علي حمود سبورت، بالركلات الترجيحية من نقطة الجزاء.



وحرص مجلس إدارة نادي زفتي، علي تكريم عدد من الشخصيات العامة ممن قدموا خدمات للنادي، ورؤساء مجالس الإدارة السابقين للنادي العريق الذي تم تأسيسه عام ١٩٢٥، وهو أقدم أندية المحافظة.



فتم تكريم الكاتب والإعلامي محمد فودة، لما قدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي، ما ساهم في تجديد وتطوير النادي، وتسلم التكريم شقيقه رجل الأعمال طارق فودة، كما تم تكريم جميع رؤساء النادي السابقين، الدكتور سامي مصلح والمحاسب محمد الشرقاوي والحاج محمد مصلح والحاج خالد عبد المتجلي والراحل محمود العايدي، والصحفيين محمد دحروج (المساء) وحسام فوزي جبر، مدير مكتب الدستور بالغربية ومحمد طارق (اليوم السابع).



يذكر أن الدورة أدارها لجنة مكونة مدير عام النادي حسين صابر، أيمن عاصم مدير النشاط بالنادي، وإبراهيم أبو سعيد، المشرف علي الدورة، ومحمد قراقيش وكلًا من تامر قراقيش وهاني المغربي والسيد جمعة والسيد طنطاوي وإبراهيم البربري ونادر عمايم، وعصام عمايم ومن مجلس الإدارة مصطفي البنداري.



وحرص مجلس إدارة نادي زفتي، على تكريم عدد من الشخصيات العامة ممن قدموا خدمات للنادي، ورؤساء مجالس الإدارة السابقين للنادي العريق الذي تم تأسيسه عام ١٩٢٥، وهو أقدم أندية المحافظة.



وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب مصطفي الشوربجي ونائبه المستشار محمد يوسف النجار على تكريم الكاتب والإعلامي محمد فودة، لما قدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي، ما ساهم في تجديد وتطوير النادي، وتسلم التكريم شقيقه رجل الأعمال طارق فودة.



وفي حديث خاص لـ"الدستور" أكد الشوربجي أن التكريم هو اقل ما يُقدم لفودة الذي قدم للنادي الكثير والكثير، مؤكدًا أن ما قدمه فودة لا يُقدر بثمن، موجهًا شكره لما قدمه فودة للنادي نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.



كما قام مجلس الإدارة بتكريم كافة رموز النادي الموجودين والراحلين في وجود أعضاء المجلس الحالي شريف نجا أمين الصندوق والأعضاء مصطفي البنهاوي وعمرو مختار ومحمود الزيني ومحمد أمين ويحاد الشافعي وشادي العايدي، وشارك في التكريم المستشار حلمي جمال الدين رئيس لجنة حكماء النادي.



من جانبه وجه عضو اللجنة المنظمة وعضو مجلس إدارة النادي السابق محمد قراقيش، جزيل شكره لكل من ساهم في بناء النادي خلال الفترة السابقة وثمن جهود الجميع وعلي رأسهم الكاتب والإعلامي محمد محمد فودة، الذي أثني قراقيش علي مساعداته للنادي العينية والمعنوية والموافقات المختلفة التي حصل عليها فودة لصالح النادي.