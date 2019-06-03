انقطاع خدمات اليوتيوب والجوجل كلاود فى شرق الولايات المتحدة

انقطعت الخدمات المقدمة من شركة جوجل، اليوم الإثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت شركة Alphabet Inc، إن شركة Google تشهد زيادة كبيرة للغاية في عدد المستخدمين وتحديدًا في في شرق الولايات المتحدة، مما أثر على خدمات متعددة في Google Cloud وG Suite، وYouTube.



وقالت الشركة:"نعتقد أننا حددنا السبب الجذري للمشكلكة الفنية، ونتوقع العودة إلى الخدمة الطبيعية قريبًا".

يذكر أن جوجل، هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.



واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.