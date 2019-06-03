الجيش الوطنى الليبى يحبط الهجمات المضادة بمحاور طرابلس

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني أحبط خلال اليومين الماضيين جميع محاولات المجموعات المسلحة للقيام بهجوم مضاد في جميع المحاور.



وأضاف "المسماري"، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، مساء الأحد، إن يوم السبت شهد مقتل أكثر من 31 إرهابيًا، والقبض على العشرات، وتدمير عدد كبير من الآليات والدبابات وقطع المدفعيات، واسترجاع أكثر من 25 آلية.



وأشار إلى أن المجموعات المسلحة كانت تركز عملياتها باتجاه مطار طرابلس الذي يقع على بعد 34 كم جنوب العاصمة، مع شغل الجيش الوطني باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن الجيش تصدى لهم.



ولفت متحدث الجيش الليبي إلى أن القوات الجوية نفذت إمدادًا ناريًا للجيش من العزيزية إلى الكريمية، كما استهدفت تحركات للجماعات المسلحة بمناطق أخرى.



وذكر أن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، في أكثر من موقع، مبينا أن هذا التنظيم يقوم بعمل إصدارات مرئية ما يعني أن قوته ضعيفة.

