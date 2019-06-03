كازاخستان: التعاون مع روسيا عامل رئيسي للتنمية

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في مقابلة تلفزيونية، إن التعاون مع روسيا عامل رئيسي في التنمية المحلية في كازاخستان.



قال الرئيس الكازاخستاني، "لماذا نتحدث عن التعاون مع روسيا، لأنه ليس مجرد كلمات نبيلة، فإنه يتمتع بمعنى عملي واسع، لأن التعاون الكازاخستاني الروسي، الذي يقوم على مبادئ الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الحليفة، هو عامل رئيسي للنجاح في التنمية الداخلية في كازاخستان، وأنا واثق من ذلك".



وفي حديثه عن رؤيته لمستقبل بلده، أشار إلى أنها ستكون "دولة متقدمة تضم أشخاصا مختلفون"، مضيفا: "إن المستقبل القريب لبلاده سيكون من نصيب الشباب المتعلمين".



وفي 9 أبريل، عين توكاييف إثر انتخابات رئاسية مبكرة في 9 يونيو، فقد تم ترشيح المرشحين من 9 أبريل إلى 28 أبريل، مع انتهاء فترة التسجيل في 11 مايو.



وتعيش البلاد حاليا في فترة الحملة الانتخابية التي تنتهي في 8 يونيو.