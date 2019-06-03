فوز كاسح لليمين اليوناني في الانتخابات المحلية

حقّق حزب "الديموقراطية الجديدة" اليميني المعارض في اليونان الأحد فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية بفوزه ببلديتي أثينا وتسالونيكي، أكبر مدينتين في البلاد، إضافة إلى الغالبية العظمى من المقاطعات اليونانية، ليكرّس بذلك الفوز الساحق الذي أحرزه في الانتخابات الأوروبية على حزب رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس.



وعلى الرّغم من أنّ نسبة الامتناع عن التصويت قاربت 60% بحسب المحللين، فإنّ هذا الفوز الكبير يعطي حزب الديموقراطية الجديدة دفعًا قويًا قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 7 يوليو.



وفي انتخابات بلدية العاصمة أثينا، حصل كوستاس باكويانيس (41 عاما) الحاكم السابق لمنطقة وسط البلاد على 65 % من الأصوات، مكتسحًا منافسه اليساري ناسوس إليوبولوس، وفقًا لنتائج فرز 99 بالمئة من الأصوات.



وباكويانيس سليل العائلة السياسية اليمينية العريقة، هو ابن دورا باكويانيس، أول امرأة انتخبت رئيسة لبلدية أثينا عام 2003.



وهو أيضًا حفيد رئيس الوزراء اليميني الأسبق كونستانتين ميتسوتاكيس (1990-1993) وابن أخ رئيس حزب الديموقراطية الجديدة كرياكوس ميتسوتاكيس، المنافس الرئيسي لتسيبراس في الانتخابات التشريعية المقبلة.



وبعيد صدور النتائج الأولية قال رئيس بلدية العاصمة المنتخب أمام حشد من مناصريه في وسط العاصمة إنّه سيعمل "24 ساعة في اليوم لجميع أبناء أثينا".



ويخلف كوستاس باكويانيس على رأس بلدية أثينا يورغوس كامينيس، المنتمي ليسار الوسط والذي انتخب لولايتين متتاليتين منذ اندلعت الأزمة المالية في 2010.



وكان تسيبراس، رئيس الحكومة وزعيم حزب سيريزا اليساري، دعا في أعقاب خسارة حزبه الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي، لانتخابات تشريعية مبكرة في 7 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها الأصلي.