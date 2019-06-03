اجتماع أمريكي - مكسيكي اليوم لبحث تهدئة التوترات التجارية

يعتزم وزير الاقتصاد المكسيكي جراسيلا ماركيز، الاجتماع في واشنطن اليوم الاثنين، مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في محاولة لتهدئة التوترات التجارية المتزايدة.



قال ماركيز عبر موقع "تويتر" الأحد، إن المكسيك حددت موعدًا للقاء روس، يأتي هذا على خلفية تهديدات ترامب، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 5% على جميع السلع المكسيكية ابتداء من 10 يونيو، إذا فشلت البلاد في وقف تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة، ورفع هذه التعريفة تدريجيا إلى 25% إذا كان لا يزال غير راض عن النتائج.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المكسيكي أنه مضطر لتأمين لبلاده وشعبه، حيث قام بالخطوات الأولى في بناء مصفاة للنفط.

