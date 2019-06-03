أبو الحسن سلام: الدين والمسرح يهدفان إلى سمو النفس البشرية

نظم صالون علمانيون الثقافي مساء أمس الأحد٬ لقاء بعنوان "المسرح بين التفكير والتكفير" حاضر فيه الدكتور أبو الحسن سلام٬ أستاذ علوم المسرح وأدارت الندوة المنسق الإعلامي للصالون ساره صابر.



افتتح الدكتور سلام حديثه بالربط بين الدين والمسرح، حيث أشار إلى كون كليهما يهدف إلى سمو النفس البشرية وتطهيرها وتتشابه ركائز كل منهما، حيث الركيزتين الأساسيتين للدين هما الإيمان والخشوع٬ والركيزتين الأساسيتين للمسرح هما الإيهام والاندماج، حيث إن الإيمان والإيهام يعنيان التصديق بمعطيات النص٬ (الديني فى حالة الايمان والفني فى حالة المسرح) والخشوع يشبه الاندماج حيث ينفصل الفرد المتعبد عن كل ما حوله فى حالة التعبد وينفصل الممثل فى حالة الاندماج عن كل ما حوله أيضا.



وانتهى باستعراض أمثلة من المسرح العالمي والمسرح العربي على تمثيل المسرح لفكر المجتمع.

