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الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:13 ص

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل "الواد سيد الشحات"

تفاصيل الحلقة 28
محمد مجدي
dostor.org/2652341

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل "الواد سيد الشحات" لأحمد فهمي، بتقديم الثلاثي "سيد وفخر وريتاج"، بتقديم عمل مسرحي جيد حتى يدخلوا غرفة الطفل الطموح.

واستكملت الأحداث بنجاح خطة الثلاثي وقاموا بعرض مسرحية نجاحة حول شخصية السندريلا، لكنهم علموا في النهاية أن الفلوس التي يبحثون عنها تم بناء ملجأ للأطفال بها.

واحتفل سيد بعيد زواجه من ريتاج بطريقة كوميدية بمساعدة شقيقه فخر.

وانتهت الحلقة بظهور أحمد فهمي بشخصية ثانية وهي شخصية "سيف" شقيق سيد وفخر.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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