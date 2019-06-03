البابا فرانسيس: السياسيون المروجون للخوف يهددون الكتلة الأوروبية

وجه البابا فرانسيس نداء متحمسا لأوروبا، لتوحيد صفوفها وإحياء المثل العليا لمؤسسيها، كما قال البابا، إن الإيديولوجيات والسياسيين الذين يروجون للخوف يهددون وجودها ككتلة أوروبية.



كانت تعليقات البابا على الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى رومانيا، وهي أحد أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي.



كما حث فرانسيس، الذي سُئل عن الانتخابات، والزعيم اليميني المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني وغيره من الموضوعات الأوروبية، المؤمنين على الصلاة من أجل الوحدة الأوروبية وغير المؤمنين على أمل أن يتم ذلك "من أعماق قلوبهم".



أضاف البابا، إذا لم تنظر أوروبا بعناية للتحديات المستقبلية، فستجف أوروبا، كما قال أن أوروبا لم تعد "الأم أوروبا" وأصبحت أوروبا الجدة"، فقد مر عليها الكثير والكثير.