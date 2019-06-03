"فيسبوك" يبحث مع الجهات الرقابية الأمريكية إصدار عملة رقمية

يجري عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" محادثات مع الجهة الرقابية للمشتقات المالية في الولايات المتحدة بشأن خطط الشركة لإصدار عملة رقمية.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن كريستوفر جيانكارلو رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع قوله إن المحادثات في مراحلها الأولية وقال كريستوفر تعليقا على خطط فيسبوك إصدار عملة رقمية خاصة بها "إننا مهتمون للغاية بفهمها بشكل أفضل"، مضيفا"إنه بالإمكان التحرك بناء على تطبيق، إذ ليس معروضا علينا أي شيء".



وقالت بلومبيرج إن فيسبوك بحثت أيضا المشروع مع محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني في إطار اجتماع أوسع بشأن مستقبل التمويل.

