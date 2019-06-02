أتلتيكو باراناينسي يفوز على فلومينينسي بالدوري البرازيلي

حقق أتليتيكو بارانينسي فوزا مقنعا 3- صفر على عشرة لاعبين من فلومينينسي في الدوري البرازيلي لكرة القدم اليوم الأحد.



سجل أتليتيكو بارانينسي هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول وجاء الثالث إثر تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الثاني.



وأحرز لوتشو جونزاليز الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد 20 دقيقة من البداية وضاعف روني النتيجة في الدقيقة 37 بينما حصل أريتون لاعب فلومينينسي على بطاقة حمراء بين الهدفين.



وجعل مارسيلو سيرينو النتيجة 3-صفر قبل سبع دقائق من النهاية ليدفع أتليتيكو للنصف الأعلى من جدول الترتيب بعشر نقاط من سبع مباريات بينما يقبع فلومينينسي في المركز 16 بست نقاط.