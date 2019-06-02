المكسيك تتحدى ترامب وتبني مصفاة للنفط

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على الحاجة لاستقلال النفط، حيث قالت حكومته إنها ستطرح ستة عقود بناء في يونيو، لمصفاة نفط مخططة في ولاية تاباسكو الجنوبية.



يأتي هذا فيما تصاعدت التوترات بين المكسيك والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية، ما لم توقف المكسيك زيادة في الهجرة غير الشرعية.



قال لوبيز أوبرادور أمام حشد هتاف في مناسبة بدء بناء المصفاة: "نحن وأطفالنا وأحفادنا نطمح للعيش في بلد حر ومستقل وذو سيادة ولا نريد أن نكون مستعمرة في أي بلد أجنبي".



وأضاف "أهم شيء في هذه اللحظة هو إنتاج النفط"، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى العمل من أجل "الاكتفاء الذاتي من الطاقة".



ويتم تلبية معظم احتياجات المكسيك من البنزين من خلال واردات الولايات المتحدة، ويريد لوبيز أوبرادور أن تكون المكسيك قادرة على تلبية الطلب الخاص بها.