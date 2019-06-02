18 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

اختار حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري بالمباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



ضمت قائمة سموحة (أحمد الشيخ، عصام ثروت، كريم يحيى، رجب نبيل، فارس مجاهد، محمود منصور، محمود سامي، محمود معاذ، إبراهيم عادل، إسلام صالح، عمر سعد، أحمد حمص، شيخ بامبا، محمود السيد، إيدى إيمومو، أوميد أوكري، حسام حسن، عمر حبشي).