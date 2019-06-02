تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل "كلبش"

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل "كلبش" بدفن نجل "أكرم صفوان"، بمقابر العائلة خارج القاهرة، وبعدما قام "بروسلي" و"سميح" بدس كاميرات مراقبة ومايكات المتواجدة في فيلا "صفوان".



واستكملت الأحداث، بطلب "إنجي" الطلاق من زوجها أكرم صفوان، بعدما دخلت في حالة حزن شديدة بسبب انتحار ابنها.



وقبضت الداخلية على الشخص المكلف بتسميم الأفارقة التي كان أكرم صفوان يخطط لقتلهما.



وانتهت الحلقة بعثور سليم الأنصاري، على اللواء جلال على الأرض أعلى سجادة الصلاة مغشيًا علية.



مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق.