ناصر ماهر والشيخ يشاركان في مران الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل

انتظم ناصر ماهر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان ناصر ماهر قد تغيب عن حضور آخر مران للفريق؛ بسبب وفاة والده، حيث حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، على عقد جلسة قصيرة مع اللاعب على هامش المران للشدّ من أزره ومواساته، بعد وفاة والده.



كما انتظم أحمد الشيخ لاعب خط وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وكان الشيخ قد غاب عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم قبل أن يتعافى، وينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.



ولم يشارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، واكتفى بأداء جلسة للتدريبات التأهيلية في "الجيم" على هامش المران الجماعي، ويؤدي إكرامي تدريبات بدنية وتأهيلية للتخلص من الإصابة برشح في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا.



واجتمع لاسارتي المدير الفني للفريق، بحسام عاشور وأحمد فتحي لمدة 10 دقائق على هامش التدريبات الجماعية، وحرص لاسارتي على توجيه بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات.