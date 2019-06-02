بـ"طاجن خضار".. رانيا يوسف تستنسخ تجربة كيم كردشيان (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تكشف فيه عن تحضيرها لأحد الأطعمة التي تحبها وهى طاجن خضار باللحمة.



وقالت "يوسف": "اليوم حصلت على إجازة من من تصوير مسلسل مملكة إبليس على أن أستكمل تصويره بعد عيد الفطر، وقررت أن أحضر معكم أكله جديدة مختلفة للإفطار اليوم وهى عبارة عن طاجن خضار باللحمة وهى من الأكلات المغربية".



ولفتت رانيا يوسف الانتباه من خلال عرض بعض تفاصيل حياتها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا على خطى كيم كردشيان.



ويشارك رانيا يوسف فى مسلسل "مملكة إبليس" غادة عادل وهو من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.