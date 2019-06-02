"محامين القاهرة الجديدة" تعلن عن برنامج رحلات عام 2019

أعلنت نقابة محامي القاهرة الجديدة، عن برنامج رحلات عام 2019 إلى مدينتي شرم الشيخ، ورأس البر، وذلك في أفخم الفنادق والشواطئ، والتحرك بأتوبيسات حديثة ومكيفة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وإشراف مجلس النقابة الفرعية.



وقال أشرف زكي، نقيب الفرعية، إن رحلة شرم الشيخ لمدة 3 أيام بخليج نعمة، وستنطلق يوم 22 حتى 25 أغسطس، ومن يوم 25 حتى 28 أغسطس المقبل من العام الحالي، بقيمة اشتراك 1750 جنيها، شاملا الإفطار، والغداء، والعشاء.



وأوضح زكي أن رحلة رأس البر، لمدة 3 أيام، وتنطلق خلال شهر يوليو، بداية من أول فوج، الذي يبدأ يوم 18 يوليو إلى نهاية آخر فوج، الذي ينتهي يوم 28 يوليو من العام الحالي، بقيمة اشتراك 400 جنيه.

