"البرنسيسة بيسة".. تفاصيل الحلقة 28

تبدأ الحلقة الـ 28 من مسلسلة "البرنسيسة بيسة" بمقابلة "بيسة" – مى عز الدين - لمدام "جولنار" والدة التلميذة جاسمين الذى شاهدتها أمس وهى تتعاطى برشام، وتخبرها بذلك وتعطيها نصائح لتجنب ما فعلته ابنتها، وبعد انتهاء مقابلتها تذهب مع "جودى" – آية سليم – إلى أحد المولات لشراء الملابس الجديدة وتبدأ فى تعلم كيفية التحدث بطريقة شيك ولبقة وتتغير تماما.



يتفاجأ "كاظم" – أمير المصرى – من بيسة بعد عودتها إلى المنزل وشكلها تغير وملابسها الشيك الجديد ويندهش مما أصبحت عليه، وبعد ذلك يذهب كاظم الى صديقته "هايا" – فيروز العوضى - التى كان مرتبط بها قبل زواجه من بيسة ولكنه يجد معها رجل ويستعدان للارتباط ويطردوه من المنزل، ويروى كاظم لوالده أحمد حلاوة عن التغييرات التى حدثت لبيسة من ملابسها وشكلها وطريقة كلامها ويبدو انه أعجب بها بما التطورات التى حدثت لها.



تنجح طريقة بيسة مع التلميذة جاسمين التى تتعاطى البرشام حيث تحسنت علاقتها بوالدتها، بينتما تعود سكسكة الى المنزل وتأمر مرعى" – حجاج عبد العظيم – على دفع فواتير الغاز وأنها لن تتركيهم يعيشوا بدون مقابل، وتطلب منهم مرة اخرى أن يخبروها بمكان بيسة لزيارتها وأيضًا تريد أن تعرف مكان المدرسة ولكن مرعى و"سماح" – ايمان السيد – وتقرر معرفة مكانها بطريقتها الخاصة.



مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.