القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
فن
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:09 م

"البرنسيسة بيسة".. تفاصيل الحلقة 28

البرنسيسة بيسة..
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2652311

تبدأ الحلقة الـ 28 من مسلسلة "البرنسيسة بيسة" بمقابلة "بيسة" – مى عز الدين - لمدام "جولنار" والدة التلميذة جاسمين الذى شاهدتها أمس وهى تتعاطى برشام، وتخبرها بذلك وتعطيها نصائح لتجنب ما فعلته ابنتها، وبعد انتهاء مقابلتها تذهب مع "جودى" – آية سليم – إلى أحد المولات لشراء الملابس الجديدة وتبدأ فى تعلم كيفية التحدث بطريقة شيك ولبقة وتتغير تماما.

يتفاجأ "كاظم" – أمير المصرى – من بيسة بعد عودتها إلى المنزل وشكلها تغير وملابسها الشيك الجديد ويندهش مما أصبحت عليه، وبعد ذلك يذهب كاظم الى صديقته "هايا" – فيروز العوضى - التى كان مرتبط بها قبل زواجه من بيسة ولكنه يجد معها رجل ويستعدان للارتباط ويطردوه من المنزل، ويروى كاظم لوالده أحمد حلاوة عن التغييرات التى حدثت لبيسة من ملابسها وشكلها وطريقة كلامها ويبدو انه أعجب بها بما التطورات التى حدثت لها.

تنجح طريقة بيسة مع التلميذة جاسمين التى تتعاطى البرشام حيث تحسنت علاقتها بوالدتها، بينتما تعود سكسكة الى المنزل وتأمر مرعى" – حجاج عبد العظيم – على دفع فواتير الغاز وأنها لن تتركيهم يعيشوا بدون مقابل، وتطلب منهم مرة اخرى أن يخبروها بمكان بيسة لزيارتها وأيضًا تريد أن تعرف مكان المدرسة ولكن مرعى و"سماح" – ايمان السيد – وتقرر معرفة مكانها بطريقتها الخاصة.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

السيسي يعد بمراجعة "التوظيف": مينفعش نجامل.. والدول لا تبنى بالخواطر

البرلمان يعتزم تكريم "مو صلاح"

السيسي: بنصرف مليارات لتأمين حدودنا.. والطيارات شغالة 24 ساعة

ads
الأكثر قراءة

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ناصر ماهر والشيخ يشاركان في مران الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل

ركلات الترجيح تصعد بكولومبيا لدور الثمانية في كأس العالم للشباب

لاعبو ليفربول يحتفلون بدوري الأبطال وسط مشجعيهم

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

الرئيس نيوز

"لحم الخنزير" يكشف محتالاً كولومبياً انتحل صفة "أمير سعودي"

مصرع 3 من أسرة مستشار بـ"هيئة قضايا الدولة" في قنا

السعودية ترد على قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس بمكانة "المسجد الأقصى"

السيسي يستقبل أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة أول أيام العيد

كشكول

المالية توافق علي دعم رواتب معلمي النظام الجديد بـ 150 مليون "مستند"

كليات المنيا تٌقيم حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين

أستاذ قانون دولي: شخصية المحامي بالمسلسلات الرمضانية إهانة للمحامين

محافظ الجيزة يستبعد معلما بالمتابعة الفنية بمديرية التعليم

ننشر شروط صرف حافز الإثابة للعاملين بـ"التعليم الجديد"

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شاهد.. راكب يعتدي على سائق تاكسي بوحشية

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

6 شعوب واقعية عن آكلي لحوم البشر عبر التاريخ.. تعرف عليها

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎