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سياسي
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:02 م

"سياحة الوفد" تكرّم الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك

سياحة الوفد تكرّم
إسلام نصير
dostor.org/2652307

نظمت اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي وسط حضور العشرات من الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية من القاهرة والجيزة، لإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وحضر الحفل عدد كبير من قيادات الحزب ومنهم النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحزب ونائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، وعباس حزين، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ومحمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا للحزب، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد لجنة المرأة الوفدية، والكاتب الصحفي صلاح الدبركي، مدير تحرير جريدة الوفد، ونهاد طه، السكرتير العام للجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بالدقهلية، وفاطمة فتحي، عضو اللجنة العامة للوفد بالجيزة، وعدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظات.

ورحب الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحزب ونائب رئيس الحزب، بالحضور، قائلا: "أنقل لكم تحيات المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأنا سعيد بحضور حفل تكريم أطفال قد كرّمهم الله عز وجل وأوصى بهم الرسول خير وهم ابنائنا الايتام".

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن هذا التكريم لإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة وهذا ليس بغريب على أمل رمزي رئيس لجنة السياحة ومساعد رئيس الحزب مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي تقوم بتكريم الاطفال.

وأثنى نائب رئيس الحزب على الحفل الذي يُعد أمرًا إيجابيًا يصب في صالح المجتمع ويخلق روح التكافل الاجتماعي التي أكد عليها الدين الإسلامي.

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة ومساعد رئيس الحزب، إنها تحرص كل عام على تنظيم هذا الحفل من أجل رسم البسمة على وجه الأطفال، مشيرة إلى أنها قررت أن تقيم الحفل هذا العام داخل بيت الأمة وتحت رعاية المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة.

وأضافت "رمزي" أن رئيس الوفد يولي اهتمامًا كبيرًا باللجان النوعية ويوفر لهم المناخ المناسب للعمل وتقديم الأفضل للمجتمع المصري، لافتة إلى أن هذا هو دور الوفد وهو التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم من خلال مؤسسات الحزب العريقة التي تضم كوكبة كبير من المتخصصين في كافة المجالات.

ووجهت الشكر لكل من ساهم في خروج الاحتفالية بهذا الشكل المشرف وعلى راسهم أعضاء لجنة السياحة والدكتور محمد بركات والمهندس نبيل عبد الله اعضاء الهيئة العليا، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد لجنة المرأة الوفدية، ونهاد طه السكرتير العام للجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بالدقهلية وفاطمة فتحي عضو اللجنة العامة للوفد بالجيزة.

وأكد الكاتب الصحفي صلاح الدبركي، مدير تحرير "بوابة الوفد" الإلكترونية، وعضو لجنة السياحة بالحزب، أن اللجنة خلال الأيام المقبلة ستقدم العديد من الفعاليات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف "الدبركي" أن الاحتفالية اليوم شهدت تكريم العديد من أبنائنا الأيتام وهذا تم بعد تنسيق تام مع أعضاء اللجنة برئاسة أمل رمزي، التي تحرص على تقديم الأفضل لحزب الوفد من خلال عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه تم توزيع الهداية والألعاب والملابس على الأطفال في أجواء رمضانية سعيدة.

"سياحة الوفد" تكرّم الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك
"سياحة الوفد" تكرّم الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك
"سياحة الوفد" تكرّم الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك
"سياحة الوفد" تكرّم الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك
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