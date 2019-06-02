"هوجان".. تفاصيل الحلقة 28

انطلقت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "هوجان"، بمعرفة ما حدث لعائلة "هوجان" من والده الذي يقدم دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ليستقر بعدها في منزله في البلد، ويعود نجله إلى القاهرة لمحاربة "اللباد" و"لطفي الحراق".



وعرف "هوجان" أن ابن "نوجة" هو نجله وليس نجل "الحراق"، الذي حاول خطف شقيق "نوجة" الذي كان في منزل هوجان، حتى لا يخبره بهذه الحقيقة، ليعلم بعدها هوجان بأن نجل "الحراق" هو ابنه الحقيقي، ليذهب إلى منزل الحراق ويقوم بأخذه.



وخطف "هوجان" عشيق "لميس" زوجة اللباد "هشام" من أجل الحصول على معلومات حول النصب الذي يدار في شركة اللباد.



وانتهت الحلقة بمعرفة هوجان بأن لميس تعطي لـ"نور" المخدرات من خلال الحبوب التي تتناولها.