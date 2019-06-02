انتظام عملية صرف معاشات يونيو لليوم الثاني على التوالي

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو، لليوم الثاني.



هذا وتسير العملية بانتظام في يومها الثاني، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد الثاني من يونيو ٣ ملايين و٤٠٨ ألف عملية صرف بقيمة إجمالية ٤ مليارات و٧٦٤ مليون جنيه.



‎وأشار تقرير غرفة العمليات، إلى تسجيل مكاتب البريد عدد مليون و٨٥٩ ألف حركة صرف بقيمة ٢ مليار و٧٥١ مليون جنيه.



كما تم تنفيذ عدد ٤٠٦ ألف حالة صرف من منافذ الصندوقين بقيمة ٦٥٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون و١٤٣ ألف حالة صرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بقيمة مليار ٣٥٨ مليون جنبه.