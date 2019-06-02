مصر تسجل رقما قياسيا جديدا في "جينيس" بأطول مائدة إفطار

سجلت مصر رسميا رقمًا قياسيًا جديدًا بأطول مائدة إفطار في العالم، حيث تجاوزت ٣١٨٩ مترا، ونظمتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمقر موقع المشروع بحضور نحو ٨ آلاف شخص بمشاركة ممثلين من مختلف طوائف المجتمع، وبذلك تكون مصر حققت للمرة الثانية على التوالي خلال شهر رقما قياسيا جديدا تم تسجيله في موسوعة جينيس العالمية بعدما حققته في محور روض الفرج.



وتسلم اليوم اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، شهادة ودرع دخول موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار في العالم والتي أقيمت أمس.



وأعلن العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انتهاء مسئولي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أعمال القياس لمائدة الإفطار، والتأكد من تحقيق الشروط الدقيقة جدا للمائدة بالمواصفات الدولية.