القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
عالم
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:52 م

مقتل وإصابة 27 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بحلب

مقتل وإصابة 27 شخصًا
dostor.org/2652301

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بمحافظة حلب السورية.

ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله، مساء اليوم الأحد، إن التفجير استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.

وكان المرصد قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة في مدينة الرقة -المعقل السابق لتنظيم (داعش) شمالي سوريا- إلى 10 قتلى و20 مصابًا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية -وهي تحالف فصائل كردية وعربية- قد أطلقت منتصف عام 2017 هجومًا واسعًا على الرقة، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ يومين

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ يومين

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ يومين

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 3 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ 3 أيام

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

الآن

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

السيسي يعد بمراجعة "التوظيف": مينفعش نجامل.. والدول لا تبنى بالخواطر

البرلمان يعتزم تكريم "مو صلاح"

السيسي: بنصرف مليارات لتأمين حدودنا.. والطيارات شغالة 24 ساعة

ads
الأكثر قراءة

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ناصر ماهر والشيخ يشاركان في مران الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل

ركلات الترجيح تصعد بكولومبيا لدور الثمانية في كأس العالم للشباب

لاعبو ليفربول يحتفلون بدوري الأبطال وسط مشجعيهم

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

الرئيس نيوز

"لحم الخنزير" يكشف محتالاً كولومبياً انتحل صفة "أمير سعودي"

مصرع 3 من أسرة مستشار بـ"هيئة قضايا الدولة" في قنا

السعودية ترد على قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس بمكانة "المسجد الأقصى"

السيسي يستقبل أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة أول أيام العيد

كشكول

المالية توافق علي دعم رواتب معلمي النظام الجديد بـ 150 مليون "مستند"

كليات المنيا تٌقيم حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين

أستاذ قانون دولي: شخصية المحامي بالمسلسلات الرمضانية إهانة للمحامين

محافظ الجيزة يستبعد معلما بالمتابعة الفنية بمديرية التعليم

ننشر شروط صرف حافز الإثابة للعاملين بـ"التعليم الجديد"

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شاهد.. راكب يعتدي على سائق تاكسي بوحشية

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

6 شعوب واقعية عن آكلي لحوم البشر عبر التاريخ.. تعرف عليها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎