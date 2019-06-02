القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 11:46 م

فيديو.. "تريلر" جديد لفيلم العيد "كازابلانكا"

فيديو.. تريلر جديد
dostor.org/2652296

"كازابلانا".. واحد من أبرز الأفلام التي تنافس بقوة على شباك تذاكر موسم عيد الفطر.

"سينرجي"، الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، نشرت "برومو جديد "للفيلم، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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