إخلاء سبيل متهمين في أحداث نجع أبو عصبة بالأقصر

أخلت نيابة بندر الأقصر سبيل متهمين في أزمة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك، عقب ضبطهم خلال تلك الأحداث.



وكشف مصدر أمني لـ"الدستور" وجود مساعي من جانب فضيلة الشيخ أحمد المرتضي، الذي تواصل مع اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، لعرض مطالب الأهالي، وبحث آليات الوصول إلى حل مرضي لكافة الأطراف، من خلال خلق حلقات من النقاش يمكن من خلال تهدئة الأوضاع بالنجع.



وأضاف أن تدخلات «المرتضى» ساهمت في التخفيف من حدة الأحداث، ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية جاء في مقدمتها إخلاء سبيل 26 متهمًا من أبناء نجع أبو عصبة.



وأشار إلي أن هناك عدة تطورات فيما يتصل بأزمة أبو عصبة، حيث عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة المهندس على عبدالمجيد منوفي، بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، ومسئولي الرقابة الإدارية، ومجلس مدينة الأقصر، والمشروعات، والمساحة بالمحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات التعويضات الخاصة بمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف طريق الكباش بمنطقة نجع أبوعصبة.