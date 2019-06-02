الجيش الأمريكي يجري تدريبات عسكرية في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) وقاذفة من طراز (بي 52) أجرتا تدريبا عسكريا في بحر العرب.



وذكر الجيش الأمريكي - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن القاذفة (B 52) أجرت عمليات محاكاة لشن هجمات، وذلك لحماية المياه الإقليمية في ضوء التهديدات الإيرانية.



يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أرسلت الشهر الماضي حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن، وسربا من القاذفات إلى الشرق الأوسط بهدف مواجهة أي تهديد محتمل على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من قبل إيران.