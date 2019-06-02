"زلزال".. تفاصيل الحلقة 28

انطلقت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، بعودته مرة أخرى لتجارة الفاكهة بعدما حضر لمنزله صديقه من الجامعة سلام هيكل مناع القط، ليعرض عليه مساعدته، وهو ما يقابله زلزال بسعادة شديدة.



وحاول التجار في سوق الجملة الذي يعمل فيه "زلزال" أن يدبروا مكيدة له، حتى لا يكبر في السوق أكثر من مما حقق منذ أن أتى إليهم.



واكتشف "زلزال" أن زوجته "صافية" مريضة بعيب خلقي في القلب، وهو ما أدخله في حالة صدمة كبيرة، خاصة وأنه علم أنها لن تستطيع الإنجاب بسبب هذا المرض.



وانتهت الحلقة لتعرض "خليل كتخا" إلى عملية نصب بسبب زوج ابنته "أمل"، حيث أدخله في عملية تصدير كبيرة كانت عبارة عن نصب.