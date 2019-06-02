"السيسي" يطالب المصريين بحسن الاختيار في الانتخابات المحلية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إجراء انتخابات المحليات، داعيا جميع المواطنين إلى حسن الاختيار وعدم المجاملة لاختيار ٥٠ ألف عضو في المجالس المحلية، ٢٥%؜ منهم من الشباب والسيدات.



وشدد الرئيس السيسي - في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد - على ما سبق أن قاله بعد الاستفتاء على تعديل الدستور عندما وجه كلامه للمصريين قائلًا: "جبرتم خاطري"، لافتا إلى أن أي مسئول كلما وقف وراءه شعبه أصبح أكثر قوة.



ودعا المصريين إلى تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم لأن هذا هو بداية الطريق الحقيقي، فعندما تختار الشعوب يحترم الجميع رأيها، وهذا كان واضحا في موقف الإعلام الغربي قبل وبعد الاستفتاء على تعديل الدستور.