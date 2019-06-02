قوات الجيش اليمني تستهدف تعزيزات الميليشيا بالضالع

قصفت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تحركات ميليشيا الحوثي، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن القصف استهدف تعزيزات الميليشيا في وادي "السايلة"، ومنطقة "العراقية"، بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة مما أسفر عن تدمير ثلاث عربات تابعة للميليشيا، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.



وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية شنت، عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي، في منطقة "حجر"، غربي مدينة الضالع، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.