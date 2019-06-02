إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها بنجاح مسلسلها "بدل الحدوته"

بعثت الفنانة إيمى سمير غانم، رسالة إلى شقيقتها دنيا سمير غانم، بعد نجاح مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة تلاتة"، الذى كان يعرض خلال شهر رمضان.



ونشرت "إيمى" صورة لدنيا من خلال حسابها الشخصى "إنستجرام": "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي، إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايما، النهارده هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله.. بحبك قوي".