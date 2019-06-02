الشرطة الأفغانية تحبط محاولة تفجير قنبلة في كابول

أحبطت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد محاولة إرهابيين تفجير قنبلة في العاصمة كابول، إذ تمكن عناصر الأمن من نزع فتيل القنبلة التي عثروا عليها مُخَبَّأَة في قشر بطيخ.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن ذلك يأتي في وقت تصعد فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة محاولاتها لشن هجمات في المدن والأقاليم الرئيسية في البلاد.

وانفجرت قنبلة في سيارة تابعة لكلية التربية في العاصمة كابول في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين.