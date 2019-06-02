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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:48 م

بروفات حقيقية تؤكد نجاح "الداخلية" في تأمين كأس الأمم الأفريقية

بروفات حقيقية تؤكد
عمرو المزيدي
dostor.org/2652262

دائما ما تثبت الداخلية يوما بعد يوم أنها قادرة على اجتياز الصعاب والحصول على امتياز في تأمين المحافل الدولية والأعياد المختلفة من خلال الخطط الأمنية المحكمة التي تعتمد على الانتشار الأمني المكثف، من خلال عناصر بشرية مؤهلة بشكل جيد مدعومين بالتقنيات الحديثة، فضلا عما حققه قطاع الأمن الوطني من ضربات أمنية استباقية عالية المستوى للجماعات الإرهابية وقطع التمويلات الخارجية عنهم مما شل حركتهم تماما، بالإضافة للتنسيق عالي المستوى بين قطاع الأمن برئاسة مديره اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية، واللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وكافة الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى وجود غرفة إدارة الأزمات أحد أبزر الأجهزة الأمنية الموجودة داخل وزارة الداخلية.


ونجحت الداخلية في تأمين عددا من الفعاليات المختلفة الشاهدة على نجاحها والتي تركت أثرا جيدا في نفوس المصريين جميعا، وخاصة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأبواب، ومنها تأمين مباراة الأهلي في مباراته أمام صن داونز في بطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقية، ومباراة الزمالك الأخيرة في كأس الكونفيدرالية، وغيرها من الفاعليات المختلفة، من بينها تأمين الاستفتاء على الدستور، فدائما المقدمات الجيدة تنتهي بنتائج إيجابية.

ـ تأمين مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة أفريقيا:
أتمت مديرية أمن الإسكندرية، في 13-4-2019 استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري ابطال أفريقيا، وذلك بحضور 30 ألف مشجع.

وقام اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، وعقد اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بحضور الأجهزة الأمنية، وممثلي اتحاد الكرة المصري وشركة فالكون وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

وشملت الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي.

كما شملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

ـ تأمين الاستفتاء على الدستور
يعتبر الاستفتاء على الدستور أحد أكثر الفاعليات أهمية في تاريخ مصر الحديث، والتي نجحت الداخلية في تأمينه بامتياز، والذي أجري في شهر أبريل من العام الحالي.

ونظرا لأهمية هذا الحدث فقد حرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على عقد اجتماعًا، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو «كونفرانس» لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامنًا مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودائما ما يحرص وزير الداخلية على توجيه الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.

ودائما ما يؤكد في اجتماعه بمساعديه وزير الداخلية على تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشددًا على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقًا لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم، كما شدد على إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلي بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

ـ نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان
مباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية أحد أبز وأهم الفاعليات التي نجحت الداخلية في تأمينها بامتياز، حيث استقبل استاد برج العرب في هذه المباراة ما يزيد على 80 ألف متفرج، ونجحت وزارة الداخلية في تأمينهم تأمين شامل لتبث رالسة إلى العالم أن مصر جاهزة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية.

ـ بيان تأمين عيد الفطر وكأس الأمم الأفريقية
باقي ساعات على استقبال عيد الفطر المبارك، وأيام على أكبر حدث أفريقي وهو كأس الأمم الأفريقية والذي تشهده محافظات مصر، وقد أصدر وزارة الداخلية بيانا منذ قليل كشف فيه من كافة تفاصيل الخطط الأمنية الموضوع وتوجيهات ىوزير الداخلية في هذا الأمر.

أعلنت وزارة الداخلية الاستنفار الأمني لأجهزتها بكافة مديريات الأمن بمناسبة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.. كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وفي إطار حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الأمني لا سيما في المجالات التي تمس حياة المواطنين والتى من بينها المرور، فقد انتهجت الوزارة أسلوبا جديدًا لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ) بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة في تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم في تحقيق الانضباط المروري ومعاونة المواطنين، وقد تم دعمهم بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداد لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ـ جرعات ثقة من وزير الداخلية للضباط
الثقة التي يضعها وزير الداخلية في ضباطة دائما ما تحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق لحفظ أمن الوطن، واستكمال مسيرة التنمية في تأمين كافة الفاعليات الهامة بعد كل فعالية ينجحون في تأمينها.

ودائما يعرب توفيق، عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم في تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، مع توجيه الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.

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