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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:44 م

محافظ القدس يحذر من المستوطنين في المسجد الأقصى

محافظ القدس عدنان
محافظ القدس عدنان غيث
أ ش أ
dostor.org/2652259

حذر محافظ القدس عدنان غيث، من تبعات العربدة التي يقوم بها المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسجد القبلي، في انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين الآمنين.

وقال غيث - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن ما يجري يعكس حالة الحنق التي أصابت الاحتلال جراء مشاهدة مئات الآلاف من المصلين الذين أحيوا ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في ساحات المسجد الأقصى، في تأكيد منهم على هويته الإسلامية، ورفضهم كل إجراءات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف تهويده وتغيير معالمه، متهما الحكومة الإسرائيلية برعاية وتشجيع الإرهاب الذي يمارس بحق المسجد الأقصى.
وأشار إلى خطورة استعمال الدين في الصراعات السياسية، منوها إلى أن المستوطنين يحاولون بكل الوسائل الدخول إلى المسجد الأقصى عبر فرض أمر واقع، وهو تقسيمه زمانيا ومكانيا بحجة أن لهم نصيبا فيه، مؤكدا أنها "حجج واهية وكاذبة وتحريف للتاريخ".
وحمل غيث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مسئولية تفجير الأوضاع في مدينة القدس، مشيرا إلى أنه يحاول من خلال التصعيد في المسجد الأقصى ومدينة القدس التغطية على فساده المالي وإبعاد الأنظار عن إجراءات مساءلته، وتغاضيه عن ممارسات المستوطنين المتطرفين ودعمه لاقتحاماتهم المتزايدة للمسجد الأقصى المبارك وساحاته واعتداءات أفراد أمنه على المصلين المسلمين ومنع الآلاف من أداء عباداتهم في قبلتهم الأولى.
يشار إلى أن ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم كانت دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات اليوم تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس"، والتي تتضمن مسيرات استفزازية بأعلام الاحتلال في محيط البلدة القديمة ومحيط أبواب المسجد الأقصى، فضلا عن الدعوة إلى اقتحامات واسعة للأقصى تصل إلى ألف مستوطن كحد متوسط، حسب بيان للمنظمات اليهودية الإرهابية.

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