مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين في قصف مدفعي لميلشيا الحوثي على تعز اليمنية

شنت ميلشيا الحوثي قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا اليوم الأحد، على أحياء عدة في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 26 آخرين بينهم أطفال ونساء.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها: "إن ميلشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا على منازل مواطنين في أحياء متفرقة من المدينة".



وذكرت المصادر" أن معظم الجرحى من الأطفال في حالة خطيرة جراء الاستهداف المدفعي للميلشيا على منازل المواطنين".