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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:41 م

"السيسي" يشكر المصريين لتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2652254

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن شكره للشعب المصري على تحمله أعباء مسار الإصلاح الذي تم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت لم تكن لتتحقق إلا بتحمل الشعب المصري وصبره.

وأكد الرئيس السيسي - في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد - أن مصر ستبقى قوية وتزداد نمو وتقدما كلما تضامن المصريون وتكاتفوا وتحملوا للعبور من هذه الفترة الصعبة من الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق كل ما يرجوه المواطنون.

وأكد الرئيس السيسي أنه دائما ما يراهن على وعي المصريين وإدراكهم لحقائق الأمور، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الثماني الماضية كثيرا ما كانت هناك أمور تتم ضد الدولة لكسر الشعب المصري والنيل منه.

ودلل الرئيس السيسي على نجاح الإصلاح بما نراه من تجارب في دول مجاورة، لافتا إلى أن الشعب المصري استطاع بفضل الله اجتياز كافة العقبات والتحديات.

وشدد على أن الدول لا تتقدم ولا تحصل على مكانتها إلا بالعمل والصبر والتحمل من جانب شعوبها.

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