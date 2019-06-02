خليل زاد: لهجة زعيم طالبان الرنانة لا تؤدي سوى إلى تعقيد محادثات السلام

علق الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد اليوم الأحد، على رسالة العيد السنوية لزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله أخونزادا، قائلا إنها حملت "لهجة رنانة" لا تؤدي سوى إلى تعقيد محادثات السلام الجارية بين ممثلي واشنطن والحركة.



وقال خليل زاد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "إن بيان العيد لزعيم طالبان أعطى بعض من الدعم الجدير بالترحيب لعملية السلام الأفغانية"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن البيان يعكس كذلك رغبة الحركة في الحوار مع الأطراف الأفغانية الأخرى وفي تسوية سياسية نهائية تتطلب تقاسم السلطة، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.



لكنه قال في الوقت نفسه "إن لهجة البيان الرنانة ليس لها ضرورة، وإنها لا تؤدي سوى إلى تعقيد وعرقلة محادثات السلام في الوقت الذي نحقق فيه تقدما فيها".



وأضاف "أن الخطاب يلمح إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى العنف، نحن لا نقوم بذلك، إن مستوى العنف في أفغانستان غير مقبول وليس لدينا رغبة في إدامته".



وتابع "دعونا نتوصل إلى سبل للعمل معا للحد من العنف أو إنهائه على الفور، فيما نستمر في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، إن قتل الأفغان يجب أن يتوقف".



وكان زعيم حركة طالبان الأفغانية قد أكد أمس السبت، في رسالة سنوية له، على تمسكه بموقفه بشأن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على إجراء المحادثات لكنها تتوقع أن تتحلى الولايات المتحدة بالصدق، كما دعاها إلى قبول الخطة التي طرحتها الحركة لدفع عملية السلام إلى الأمام.



وعقد الجانبان ست جولات من المحادثات، وخلال الجولة الأخيرة في أبريل الماضي أحرز الجانبان تقدما بطيئا ولكن مطرد في القضايا الرئيسية التي يجري مناقشتها.