القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:36 م

السيسي يعد بمراجعة "التوظيف": مينفعش نجامل.. والدول لا تبنى بالخواطر

السيسي
السيسي
dostor.org/2652251

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة "مسألة التوظيف"، قائلا: "لما قلت مفيش توظيف ده لأن مينفعش نجامل والدول لا تبنى بالخواطر وإحنا مش هينفع نجامل بعض فيه 6 مليون موظف محتاجين منهم مليون الباقي دول في النهاية بيقبضوا من مستقبل مصر".
وأضاف خلال مشاركته في حفل إفطار الأسر المصرية اليوم ردا على سؤال إحدى الحاضرات: "سأراجع مسألة التوظيف لأن القرارات اللي زي دي مينفعش تتاخد ف قعدة ولكن لازم يكون فيه دراسة".
وتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، جانبا من تكلفة الحرب على الإرهاب التي تخوضها قوات الجيش والشرطة في كافة أنحاء البلاد، قائلا: "رغم كل اللي بنبذله بتصرف مليارات الجنيهات لتأمين حدودنا والطيارات طول الـ24 ساعة شغالة لكن بنلاقي كل يوم مخازن متفجرات ومبنرضاش نعلن عنها عشان متقولوش إننا بنخوفكم"
ووجه حديثه للحضور قائلا: "هنا يجي دور الناس لإن المخازن دي بتبقى في شقق وبيوت ومفروض الناس تبلغ عن أصحاب المخازن دي".
وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على أحوال البلاد، قائلا: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. إحنا والله زي الفل ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى".
ورد السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على ما يتردد عن صفقة القرن وقال "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر".
وشارك في حفل الإفطار - الذي اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويًا- عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

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