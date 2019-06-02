"المصريين الأحرار" بأسيوط يكرم الفائزين في دوري "شبابنا ثروتنا"

اختتم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، فعاليات الدوري الرمضاني لكرة القدم تحت شعار شبابنا ثروتنا، في اطار فاعليات الدوري على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



وجاءت فعاليات النهائي الرمضاني بأسيوط بين فريق مركز البداري وساحل سليم، والتي فاز بكأس الحزب فيها فريق مركز البداري بركلات الجزاء.



وحضر فعاليات النهائي النائب جمال عباس أمين الحزب بأسيوط، والدكتور أيمن عثمان أمين النقابات بالأمانة المركزية بالقاهرة، وعبد الله تمام، أمين التنظيم بأسيوط، وأمين الشباب بالمحافظة محمد أبوعين وعددا من أعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.



ومن جانبه قال النائب جمال عباس أمين الحزب بأسيوط، إن دورى الحزب باسيوط شارك فعالياته غالبية مراكز المحافظة بفرق اللاعبين وياتي ضمن اهتمامات الحزب بالشباب وتبني المواهب باعتبارهم ثروة مصرية خالصة.



وأضاف محمد أبو عين امين الشباب، أن الحزب كرم الفائزين بالمركز الأول بكأس الحزب، وأهداهم أجهزة كهربائية، وللمركز الثاني ميداليات تذكارية باسم الحزب.