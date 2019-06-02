فريق دمياط يشارك في مسابقة الروبوت العالمي

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها وفرت التأشيرات وكافة التسهيلات الخاصة بمشاركة فريق "EXPENDABLES" في المسابقة العالمية للروبوت "FIRST LEGO LEAGUE OPEN INTERNATIONAl" والمقرر عقدها في الفترة من ١٤ إلى ١٦ يونيو بلبنان.



وتوجهت المحافظ بالشكر للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على دعمه لهذا الفريق وتقديمه كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في المسابقة.



واستقبل محافظ دمياط، اليوم، أعضاء الفريق الذي يضم ١٠ من أبناء المحافظة في الفئة العمرية من ٩ إلى ١٦ سنة ومدربين، واستمعت لشرح تفصيلي عن تصميم وبرمجة الروبوت مشروع المسابقة والمخصص لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها رواد الفضاء.



كما توجه أعضاء الفريق بالشكر إلى محافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء على دعمهم الكبير للفريق ومساعيهم المخلصة للمشاركة في تلك المسابقة.