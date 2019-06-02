بيان عاجل في البرلمان بسبب أشجار حدائق المنتزه

تقدّم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن قطع أشجار نادرة وعتيقة بحدائق المنتزه.



وجاء نص البيان كالتالي:

تحية طيبة وبعد،،،

بعد الإطلاع على المادة 134 من الدستور، والمواد 212، 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

نرجو من سيادتكم الموافقة على إلقاء بيان عاجل لكل من:

السيد رئيس مجلس الوزراء.

السيد وزير الزراعة.

السيد وزير الاثار



بشأن قطع عدد كبير من الأشجار النادرة والعتيقة الموجودة بحدائق المنتزه



الموضوع والاشكالية



تعد حدائق المنتزة بالإسكندرية، من أهم وأكبر حدائق عروس البحر المتوسط، والمقصد السياحى الأول للزوار والوافدين إلى المدينة، حيث تستقبل حدائق المنتزة آلاف الزائرين وخاصة فى أوقات الإجازات، والأعياد، إلا أن الحكومة خلال الأيام الماضية قامت بالاعتداء على الحدائق وقطع الأشجار النادرة.



قيمة هذه الحدائق، بالغة الأهمية والمكانة لالأثرية والتاريخية والسياحية، حيث أقيمت هذه الحدائق منذ أكثر من مائة عام حيث أمر الخديوي عباس حلمي الثاني ببنائها في منطقة كانت مهجورة ومنعزلة آنذاك.



تتميز حدائق المنتزه بأشجارها العتيقة وأحواض زهور نادرة حيث يتم العناية بمجموعات النباتات والأزهار المنتشرة في الحدائق، بجانب النباتات والزهور النادرة، التي تشتهر بها.



لم تستغل الدولة حدائق المنتزه بالشكل الجيد خلال العقود التى تلت ثورة يوليو، فضربها بعض الإهمال، والآن توجهت الحكومة نحو إزالة الأشجار الأثرية، بما يعد كارثة بكافة المقاييس.



حيث تشهد منطقة حدائق المنتزه مذبحة، ويجري قطع عدد كبير من الأشجار النادرة والعتيقة الموجودة منذ نشأة حدائق المنتزه وأغلبها تم جلبه من أفريقيا ودول العالم المختلفة.



الأهالي انتقدوا الأمر بشكل بالغ، واطلقوا حملات لوقف قطع الاشجار النادرة بالمنتزه، والمطالبة بتوضيح الأمور.



الأمر يتطلب توضيح كافة الأمور، وتحقيق عاجل من وزارة الزراعة في قطع الأشجار النادرة، وكذلك من وزارة الآثار في مسألة تشويه معلم أثري بهذا الشكل الكارثي.