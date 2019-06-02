البرلمان يعتزم تكريم "مو صلاح"

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد حصد بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال رشاد في بيان للجنة اليوم، إن محمد صلاح أصبح أيقونة في الملاعب العالمية، مشيرا إلى أنه استطاع تغيير مسار التاريخ الرياضي، حتى أصبح محطما للأرقام القياسية.





وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن البرلمان سيدعو «المو» لتكريمه والاحتفاء به، اعتزازًا بما قدمه.