قبرص تحتل المركز الثاني في دورة الألعاب الـ18 للدول الأوروبية الصغيرة

احتلت قبرص المركز الثاني في دورة الألعاب الـ 18 للدول الأوروبية الصغيرة التي اختتمت يوم السبت في بودفا الجبل الأسود.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن قبرص حصلت على المركز الثاني بعد أن حصدت 64 ميدالية (21 ذهبية و27 فضية و16 برونزية)، وجاءت لوكسمبورج في المركز الأول بعد حصولها 76 ميدالية، واحتلت أيسلندا المركز الثالث بـ 57 ميدالية.



جاء فوز قبرص بالمركز الثاني في اليوم الأخير من دورة الألعاب، حيث حصلت على أربع ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية، لتتغلب على أيسلندا في حصد الميداليات.



وتعقد الدورة الـ 19 لعام 2021 في اندورا جنوب غرب أوروبا.