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رياضة
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:47 م

الإسباني رافاييل نادال يتأهل لربع نهائي رولان جاروس للتنس

رافاييل نادال
رافاييل نادال
أ ش أ
dostor.org/2652208

تأهل الإسبانى رافاييل نادال لدور الثمانية ببطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، عقب فوزه على منافسه الأرجنتيني خوان إيجناثيو لونديرو في الدور الرابع اليوم الأحد بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-2 و6-3 و6-3 في مباراة استغرقت ساعتين و13 دقيقة.
وسينتظر نادال، المصنف الثاني عالميا، في دور الثمانية المتأهل من مواجهة الياباني كي نيشيكوري والفرنسي بينوا بيير.
وفي مباراة أخرى، صعد السويسري ستان فافرينكا لنفس الدور، بعد تغلبه بصعوبة على اليوناني ستيفانوس تيستيباس، المصنف السادس عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-6 و5-7 و6-4 و3-6 و8-6.
ويواجه فافرينكا في الدور المقبل السويسري المخضرم روجر فيدرير الذي كان أطاح اليوم بالأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو بثلاث مجموعات بواقع 6-2 و6-3 و6-3.

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