السكك الحديدية تعدّل مواعيد بعض قطارات خط الإسكندرية- مطروح

تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا الأثنين، تعديل مواعيد قطارات «300 إكسبريس» خط الإسكندرية- مطروح، ليتحرك من الإسكندرية الساعة 06:10 صباحًا، بدلًا من 06:40 صباحًا، و«653 ركاب» خط الحمام- محرم بك، ليتحرك الساعة 15:10 عصرًا، بدلًا من الساعة 14:40.



ومن المقرر أن توقف هيئة السكك الحديدية، قطارات «448 و655» ركاب خط محرم بك- الضبعة، وبالعكس خلال فترة التشغيل الصيفي لخط مطروح- الإسكندرية، بدأ من غدا 3 يونيو.